Borgio Verezzi. E’ stata la suggestiva cornice delle Grotte di Borgio Verezzi ad ospitare, oggi pomeriggio, l’Assemblea Generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona. Un appuntamento che è andato ben oltre la semplice riunione associativa, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee su economia, ambiente e sviluppo del territorio e, più in generale, sulle nuove strategie dell’accoglienza turistica nel ponente ligure.

L’apertura dei lavori ha visto un saluto delle istituzioni locali e dei vertici di categoria. Dopo il benvenuto del sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, si sono alternate le relazioni di Carlo Scrivano (direttore UPASV) e Caterina Sambin (presidente dell’Unione Industriali di Savona). Presente anche Enrico Lupi, presidente Camera Commercio delle Riviere di Liguria. Il compito di tracciare la rotta e introdurre il dibattito è spettato alla presidente UPASV, Stefania Piccardo, figura chiave per la visione strategica dell’associazione degli albergatori savonesi.

“Rispetto all’andamento nazionale, i dati sono positivi, anche se non positivissimi – ha spiegato Piccardo ai microfoni di IVG – Purtroppo non ci siamo ancora ripresi completamente dalle conseguenze del Covid e stiamo patendo gli strascichi di questo periodo, che in parte ha affossato il turismo. Durante l’incontro con i colleghi, tuttavia, sono venuti fuori diversi spunti, che dobbiamo cogliere, e qualche idea e buon proposito per cercare di migliorarci. L’intenzione è puntare su elementi diversi dal prodotto balneare: outdoor e scoperta dell’entroterra”.

Secondo Piccardo “dobbiamo investire innanzitutto sul capitale umano, sulla collaborazione, sugli imprenditori, sulla capacità di trovare nuove vie per promuovere e vendere le nostre località turistiche. Senza dimenticare il rapporto con il mondo bancario: l’accesso al credito è un aspetto fondamentale, ogni imprenditore che voglia guardare al futuro e mettere in campo nuovi progetti deve avere un partner con cui collaborare e che lo supporti in determinate attività”.

L’assemblea è entrata poi nel vivo con una nutrita rappresentanza della Regione Liguria: presenti gli assessori Luca Lombardi (Turismo) e Paolo Ripamonti (Ambiente), fino ai consiglieri Jan Casella, Sara Foscolo ed Angelo Vaccarezza. Il confronto verterà sulle sfide che i piccoli comuni e le strutture ricettive devono affrontare in un mercato globale sempre più esigente.

Nelle Grotte di Borgio l’assemblea dell’Unione Provinciale Albergatori

“Il 2026 sarà l’anno delle sfide da vincere per dare maggiore qualità al turismo. Come Regione abbiamo tre grandi strumenti che mettiamo a disposizione – dichiara l’assessore al Turismo Luca Lombardi -. In primo luogo, i bonus assunzionali della nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo per contratti non inferiori a otto mesi: dare tranquillità a chi opera nel settore significa anche migliorare il livello dei servizi che si erogano. In secondo luogo, siamo in dirittura d’arrivo per la nascita della Dmo ‘Ligurian Riviera’ che raggrupperà i Comuni della Provincia di Savona a cui si affiancano le associazioni di categoria, come la vostra, che gestiscono l’imposta di soggiorno. L’obiettivo della Dmo è duplice: innovare la promozione della Liguria e rafforzare la capacità di promo-commercializzare l’offerta turistica, trasformando la visibilità in valore economico per i territori. Infine, terzo punto, verrà attivato e incrementato il Dms regionale, cuore digitale della strategia turistica ligure: ad esempio il progetto per l’installazione di webcam integrate col sistema previsionale meteo per migliorare la visibilità del territorio”.

“È sempre un piacere prendere parte all’assemblea generale dell’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona – aggiunge l’assessore regionale Paolo Ripamonti -, occasione preziosa di confronto tra istituzioni e operatori del territorio. La provincia di Savona rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia ligure: un territorio capace di coniugare turismo, commercio, industria, artigianato, servizi e portualità in un sistema integrato che contribuisce in modo determinante alla crescita e alla competitività dell’intera regione. Valorizzare questi asset e accompagnarne lo sviluppo, significa rafforzare non solo il savonese, ma tutta la Liguria”.

La seconda parte del programma ha visto un’analisi tecnica del settore con il contributo di Romina Galleri, Economista Research Department di Intesa San Paolo che ha presentato una ricerca sul tema delle leve strategiche per la valorizzazione del turismo in Liguria, con un focus sul territorio savonese.

A seguire l’intervento del direttore regionale di Piemonte Sud e Liguria di Intesa San Paolo Andrea Perusin, che ha analizzato il binomio tra turismo ed economia, offrendo una panoramica sulle iniziative che la banca mette a disposizione per la crescita del territorio: “Le PMI italiane, tra cui anche quelle savonesi, affrontano oggi un contesto veloce e in continua trasformazione. Intesa Sanpaolo, come banca di riferimento per la crescita dell’economia reale del territorio, sostiene le imprese locali che operano nel settore turistico offrendo gli strumenti necessari ad individuare nuove strategie di sviluppo e accrescere la propria competitività, adottando un approccio sostenibile e di lungo periodo. La finanza straordinaria che mettiamo a disposizione del territorio rappresenta per le PMI una leva strategica per accelerare la crescita, affrontare con maggiore solidità i temi di governance e rafforzare la posizione competitiva in mercati sempre più dinamici. Mettiamo a disposizione del settore turistico italiano 10 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo nazionale da 200 miliardi, al fine di cogliere le opportunità e le sfide che stanno interessando il comparto, per promuovere un modello di turismo di qualità, sostenibile e capace di attrarre nuove generazioni di professionisti dell’accoglienza”.

“Come consigliere incaricato ai rapporti con gli Enti Locali – ha detto Angelo Vaccarezza – il mio impegno è far sì che le istanze dei nostri borghi e delle strutture ricettive del territorio trovino risposte concrete nelle politiche regionali. Sostenibilità e sviluppo economico sono le chiavi per affrontare un mercato globale sempre più esigente. Essere al fianco delle categorie produttive è l’unico modo per far crescere davvero la nostra Liguria”.