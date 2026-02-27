Mogol sull’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma, scoppia la polemica: “40mila euro di soldi pubblici, usato come taxi”

Liguria. Strascico di polemiche dopo la presenza al Festival di Sanremo del gigante della musica italiana Giulio Rapetti, in arte Mogol, insignito del premio alla carriera ieri sera sul palco dell’Ariston. Secondo quanto trapelato sulla stampa nazionale – lo scoop è del Fatto Quotidiano – lo storico paroliere è poi ripartito per Roma per partecipare oggi alla festa dei vigili del fuoco a bordo di un elicottero dei pompieri. Era atteso come ospite dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Immediate le reazioni, anche in Liguria. “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del corpo. Un elicottero dei vigili del fuoco – ha scritto il sindacato di base Usb – non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei vigili del fuoco per esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio”.

“Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati – ha poi scritto il consigliere regionale ligure del Pd Simone D’Angelo – anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei vigili del fuoco è indispensabile per tutte le attività dell’elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi”.

Per D’Angelo “sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell’utilizzo del servizio dell’elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri”.

Rincara la dose Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e già vigile del fuoco e sindacalista: “Celebrare un anniversario così importante utilizzando in questo modo risorse preziose rappresenta uno schiaffo ai cittadini e agli stessi lavoratori. L’elicottero impiegato per il trasporto è un mezzo destinato al soccorso tecnico urgente, tra i più sofisticati e performanti a livello internazionale. È stato concepito per salvare vite umane e intervenire nelle emergenze. Utilizzarlo come taxi per un evento celebrativo costituisce un fatto grave, sotto il profilo politico, etico e istituzionale”.

Il capogruppo del M5s in via Fieschi rammenta inoltre che l’operazione avrebbe avuto, secondo le stime circolate, un costo stimato intorno ai 40mila euro. “Risorse pubbliche che dovrebbero essere destinate esclusivamente al soccorso tecnico urgente e alla sicurezza dei cittadini, non a trasferimenti per cerimonie, per quanto autorevoli possano essere gli invitati. E poco dopo rileva che il via libera sarebbe stato concesso salvo esigenze di soccorso non preventivabili, proprio per questo un mezzo di emergenza dovrebbe essere impiegato esclusivamente per le emergenze”.

Oltre alle reazioni politiche, anche quella dei consumatori: il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti della Liguria sul caso. “Si tratta di un atto dovuto nell’interesse della collettività – spiega il Codacons – i mezzi in dotazione dei Vigili del fuoco, infatti, rappresentano risorse pubbliche e il loro utilizzo comporta costi in termini di personale, carburanti e logistica, che vengono pagati dai cittadini”.

“La decisione di trasportare il paroliere a Roma con un elicottero del corpo da un lato ha privato la collettività di un mezzo di soccorso fondamentale, dall’altro ha determinato inevitabili costi in capo alla collettività. Per tal motivi il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti regionale della Liguria affinché accerti l’opportunità della scelta operata, la spesa totale del trasferimento, le relative responsabilità ed eventuali danni erariali legati a possibili usi distorti dei fondi pubblici”, conclude la nota.