Strascico

Mogol sull’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma, è polemica: “40mila euro di soldi pubblici”

Premiato e celebrato all'Ariston, il paroliere era atteso alla festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ospite del ministro dell'interno Piantedosi

elisoccorso Drago

Liguria. Strascico di polemiche dopo la presenza a Sanremo del gigante della musica italiana Giulio Rapetti, in arte Mogol, insignito del premio alla carriera e standing ovation ieri sera sul palco dell’Ariston. Secondo trapelato, infatti, lo storico paroliere è poi ripartito per Roma per partecipare oggi alla festa dei Vigili del Fuoco a bordo di un elicottero operativo dei pompieri, ospite del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Immediate le reazioni politiche e la polemica. “Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Un elicottero dei Vigili del Fuoco – afferma il sindacato Usb – non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio”.

“Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati – ha affermato il consigliere regionale ligure del Pd Simone D’Angelo -, anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell’elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi”. Per D’Angelo “sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell’utilizzo del servizio dell’elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri”.

Rincara la dose Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: “Celebrare un anniversario così importante utilizzando in questo modo risorse preziose rappresenta uno schiaffo ai cittadini e agli stessi lavoratori. L’elicottero impiegato per il trasporto è un mezzo destinato al soccorso tecnico urgente, tra i più sofisticati e performanti a livello internazionale. È stato concepito per salvare vite umane e intervenire nelle emergenze. Utilizzarlo come “taxi” per un evento celebrativo costituisce un fatto grave, sotto il profilo politico, etico e istituzionale”.

Il capogruppo rammenta inoltre che l’operazione avrebbe, secondo le stime circolate, un costo stimato intorno ai 40.000 euro. “Risorse pubbliche che dovrebbero essere destinate esclusivamente al soccorso tecnico urgente e alla sicurezza dei cittadini, non a trasferimenti per cerimonie, per quanto autorevoli possano essere gli invitati. E poco rileva che il via libera sarebbe stato concesso “salvo esigenze di soccorso non preventivabili”: proprio per questo un mezzo di emergenza dovrebbe essere impiegato esclusivamente per le emergenze”.

