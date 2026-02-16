“M’illumino di meno”, Earth Hour, Earth Day e Patto dei sindaci: l’impegno del Comune di Savona a favore dell’ambiente

Savona. Nelle prossime settimane, il Comune di Savona promuoverà diverse iniziative sul tema dell’ambiente per confermare il proprio impegno nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni e dell’implementazione della produzione di energia pulita da fonti rinnovabili.

Si comincia subito, nella giornata di lunedì 16 aprile, quando per il quinto anno consecutivo, il Comune di Savona parteciperà all’iniziativa “M’illumino di meno”, promossa da Caterpillar, così come viene confermata l’adesione all’Earth Hour del 28 marzo promosso dal WWF. In tutti e due i casi, nel corso della giornata, per alcune ore verrà spenta l’illuminazione dei monumenti cittadini. Il 22 aprile, per l’edizione 2026 della giornata mondiale della Terra, grazie alla collaborazione della Fondazione CIMA, da una proposta della consigliera comunale Maria Adele Taramasso, esperta in campo energetico e ambientale, verrà organizzata una giornata di iniziative che si svilupperà attraverso un seminario formativo-esperienziale rivolto agli studenti delle superiori seguito da talk scientifico divulgativi aperti al pubblico che si svolgeranno nel pomeriggio al mercato civico. Nelle prossime settimane infine, IRE ha annunciato la presentazione all’amministrazione della bozza del Secap, lo strumento di pianificazione previsto dal Patto dei Sindaci, sottoscritto dal Comune di Savona, che prevede azioni per l’adattamento, la mitigazione e l’abbattimento delle emissioni.

“Lo spegnimento dei monumenti è ovviamente simbolico – commenta l’assessore alla transizione energetica Francesco Rossello – però, come noto, sono in corso i lavori di rigenerazione dell’illuminazione pubblica, che anticipano le azioni che saranno previste dal Secap, che comporteranno una riduzione dell’85% dei consumi e relative emissioni e costituiscono un’azione estremamente concreta. Nella stessa direzione va la piantumazione di nuovi alberi che sta proseguendo in città in questi giorni. Molto importante anche l’iniziativa nella giornata dell’Earth day che, grazie alla disponibilità della Fondazione Cima e alla collaborazione dell’ingegner Adele Taramasso, coinvolgerà gli studenti delle superiori tra i quali l’attenzione e la sensibilità al problema è forte ed è motivo di grande speranza per tutti noi”.

In questi giorni infine, il Comune di Savona ha annunciato che aderirà ad EnerCmed, del quale l’Università di Genova è uno dei capofila, un progetto che mira a promuovere la transizione energetica nelle aree urbane retroportuali che ha l’obiettivo principale di ridurre la povertà energetica e mitigare le isole di calore tipiche delle aree urbane, integrando soluzioni naturali con tecnologie innovative.

“Proprio nei giorni scorsi, nel giro di poche ore, la temperatura è aumentata di quasi 15 gradi – continua Rossello – alle Olimpiadi, in val di Fiemme, i fondisti gareggiano in canottiera. In questo quadro, nel mondo si radicalizzano ancora di più le posizioni dei negazionisti, basti pensare che recentemente Trump ha abrogato le norme che riconoscevano nei gas serra un pericolo per la salute. Proprio per questo la nostra azione deve essere ancora più forte e determinata”.