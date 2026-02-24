  • News24
Millesimo, Ndiaye dopo l’1-0: “Non è stata una partita facile, ma siamo stati bravi a portarla a casa”

Il difensore del Millesimo analizza la vittoria sulla Genova Calcio: solidità del reparto e consapevolezza dopo una vittoria pesante

Dopo il successo di misura del Millesimo sul campo della Genova Calcio, nel post partita ha parlato anche Ndiaye, tra i protagonisti della prova difensiva dei giallorossi.

Il centrale ha evidenziato subito la difficoltà della sfida e il valore degli avversari:

“Sì, come dice lei, oggi non è stato per niente una partita facile perché affrontavamo una squadra completa, ben compatta, che giocava molto bene a calcio e ci ha messo un po’ in difficoltà. Però noi siamo stati bravi a reagire e a trovare il gol nei primi tempi di gioco. Non è stata una partita semplice, ma siamo riusciti a portarla a casa”.

Ndiaye ha poi allargato il discorso al reparto arretrato e all’intesa con Facello, sottolineando come la solidità difensiva nasca dal lavoro collettivo:

Direi non solo Facello ma tutto il gruppo. C’è Bove, c’è Perovic e tanti altri: ogni persona che gioca dietro, davanti o in mezzo al campo dà sempre tutto. In più, giocare con un giocatore esperto come Facello ti permette solo di imparare: ci dà una grossa mano nel parlare e nella personalità. Dietro stiamo facendo bene, ma è anche merito di tutta la squadra che corre”.

Parole semplici e concrete, in linea con lo spirito del Millesimo: sofferenza, compattezza e capacità di portare a casa una vittoria pesante in una gara combattuta e ad alta tensione.

