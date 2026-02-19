Millesimo, Castello dopo il successo sulla Voltrese: “Partita difficile, non abbiamo brillato ma contava vincere”

MILLESIMO. Vittoria pesante, arrivata allo scadere e dopo novanta minuti di grande fatica. Il Millesimo supera 1-0 la Voltrese e allunga a +5 sul Pietra Ligure, ma a fine gara il vice allenatore Ivo Castello mantiene lucidità nell’analisi.

“Partita difficilissima. Credo che le due gare peggiori che abbiamo fatto quest’anno siano state proprio contro la Voltrese. All’andata per motivi nostri, questa volta per merito loro perché sono venuti qui e hanno fatto una grande partita. Noi non siamo partiti bene, giro palla lento e tanta fatica nel trovare soluzioni”.

Nel secondo tempo i giallorossi hanno provato ad alzare i ritmi, rischiando però qualcosa in contropiede. “Abbiamo spinto un po’ di più ma loro ci hanno messo in difficoltà e il nostro portiere ha fatto un miracolo. Poi la fortuna ci ha dato una mano sull’ultima palla messa in mezzo da Villar con Gualtieri che ha segnato. È andata bene, proseguiamo il nostro percorso e vediamo cosa succede”.

Preoccupazione nei primi minuti per l’uscita forzata di Conde. “Penso sia una contrattura o qualcosa del genere. Già nel riscaldamento aveva un piccolo risentimento, sembrava potesse giocare ma calciando ha sentito tirare. Faremo gli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave”.

All’orizzonte c’è ora la trasferta contro la Genova Calcio, altro banco di prova importante. “Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte, con uno degli attacchi migliori del campionato insieme al Pietra. Noi andiamo avanti uno step per volta, lavoreremo in settimana e poi andremo a giocarcela a viso aperto”.

Il successo consente al Millesimo di consolidare il primato e aumentare il vantaggio sulla diretta inseguitrice, ma Castello invita a restare concentrati. “Siamo soddisfatti perché se a inizio stagione ci avessero detto che saremmo stati primi con cinque punti di vantaggio nessuno ci avrebbe creduto. Però il campionato è ancora lungo, ci aspettano tante partite e trasferte difficili. Intanto ci godiamo questo momento e cercheremo di lottare fino alla fine, poi faremo i conti quando saremo in fondo”.