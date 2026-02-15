Milano-Cortina, snowboard cross: medaglia d’argento per il ligure Sommariva grazie al fenomeno Moioli

Livigno. Pochi minuti dopo l’oro dell’immensa Federica Brignone nello Slalom gigante, le Olimpiadi regalano una medaglia anche alla Liguria. È un argento quello che si mette in tasca Lorenzo Sommariva, genovese di nascita, valdostano d’adozione, in coppia con un’incredibile Michela Moioli nella disciplina dello snowboard cross misto a squadre.

In finale Sommariva ha dimostrato grande coraggio nel rimontare in corsa rispetto agli avversari ed è riuscito anche ad arginare un tocco da dietro del rider australiano che, per provare a non farsi superare, gli è andato sulle code ed è poi caduto.

Michela Moioli, nella sua run, ha recuperato dalla terza alla seconda posizione i 66 di svantaggio. L’oro è andato al duo Nightingale e Bankes (Gran Bretagna). Il bronzo ai francesi Bozzolo/Casta.

Il duo è riuscito a superare la fase dei quarti di finale grazie a un incredibile recupero di Moioli, che ha rimontato fino alla prima posizione il secondo accusato da Sommariva nella frazione maschile.

Più veloce il genovese – valdostano nella semifinale, in cui si è posizionato al terzo posto con soli 31 centesimi di ritardo sul primo. Più facile, in quel caso, il “lavoro” di Michela Moioli che ha di nuovo recuperato fino a tagliare per prima il traguardo della batteria.

Nella gara individuale Lorenzo Sommariva si era fermato a un ottavo posto complessivo e alla semifinale. La gara era stata vinta dal canadese Eliot Grondin, seguito da Alessandro Hammerle (Austria) e Nick Baumgartner (Usa).

Nato a Genova, Sommariva ben presto è adottato dalla Valle d’Aosta e da Chamois, una delle perle alpine dell’Italia dove i genitori hanno una seconda casa che gli ha dato modo di coltivare la sua passione per la neve. Nell’adolescenza scopre lo snowboard: nel 2020 si piazza secondo nella classifica finale della Coppa del Mondo, mentre nel 2021 in Svezia conquista l’argento nel mixed team insieme a Michela Moioli. Per lui terza apparizione alle olimpiadi e miglior piazzamento individuale, visto che in Corea e a Pechino era arrivato 26°. Era arrivato invece quarto sempre a Pechino nel Mixed team.

“A nome di Regione Liguria ci congratuliamo con il ligure Lorenzo Sommariva per la straordinaria medaglia d’argento. Un risultato di altissimo valore che premia talento e determinazione e che ribadisce la capacità della nostra regione di esprimere eccellenze sportive a livello internazionale. A Lorenzo vanno le più sincere congratulazioni per un traguardo che rende onore alla Liguria, in una giornata straordinaria per i colori azzurri”. Commentano così l’argento conquistato dai due atleti italiani, nello snowboard cross a squadre miste, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro.