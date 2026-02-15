  • News24
Sul podio

Milano-Cortina, snowboard cross: medaglia d’argento per il ligure Sommariva grazie al fenomeno Moioli

Genovese di nascita, valdostano d'adozione, il rider ha rischiato il massimo per offrire alla compagna di squadra il migliore tempo possibile

Lorenzo Sommariva

Livigno. Pochi minuti dopo l’oro dell’immensa Federica Brignone nello Slalom gigante, le Olimpiadi regalano una medaglia anche alla Liguria. È un argento quello che si mette in tasca Lorenzo Sommariva, genovese di nascita, valdostano d’adozione, in coppia con un’incredibile Michela Moioli nella disciplina dello snowboard cross misto a squadre.

In finale Sommariva ha dimostrato grande coraggio nel rimontare in corsa rispetto agli avversari ed è riuscito anche ad arginare un tocco da dietro del rider australiano che, per provare a non farsi superare, gli è andato sulle code ed è poi caduto.

Michela Moioli, nella sua run, ha recuperato dalla terza alla seconda posizione i 66 di svantaggio. L’oro è andato al duo Nightingale e Bankes (Gran Bretagna). Il bronzo ai francesi Bozzolo/Casta.

Il duo è riuscito a superare la fase dei quarti di finale grazie a un incredibile recupero di Moioli, che ha rimontato fino alla prima posizione il secondo accusato da Sommariva nella frazione maschile.

Più veloce il genovese – valdostano nella semifinale, in cui si è posizionato al terzo posto con soli 31 centesimi di ritardo sul primo. Più facile, in quel caso, il “lavoro” di Michela Moioli che ha di nuovo recuperato fino a tagliare per prima il traguardo della batteria.

Nella gara individuale Lorenzo Sommariva si era fermato a un ottavo posto complessivo e alla semifinale. La gara era stata vinta dal canadese Eliot Grondin, seguito da Alessandro Hammerle (Austria) e Nick Baumgartner (Usa).

Nato a Genova, Sommariva ben presto è adottato dalla Valle d’Aosta e da Chamois, una delle perle alpine dell’Italia dove i genitori hanno una seconda casa che gli ha dato modo di coltivare la sua passione per la neve. Nell’adolescenza scopre lo snowboard: nel 2020 si piazza secondo nella classifica finale della Coppa del Mondo, mentre nel 2021 in Svezia conquista l’argento nel mixed team insieme a Michela Moioli. Per lui terza apparizione alle olimpiadi e miglior piazzamento individuale, visto che in Corea e a Pechino era arrivato 26°. Era arrivato invece quarto sempre a Pechino nel Mixed team.

“A nome di Regione Liguria ci congratuliamo con il ligure Lorenzo Sommariva per la straordinaria medaglia d’argento. Un risultato di altissimo valore che premia talento e determinazione e che ribadisce la capacità della nostra regione di esprimere eccellenze sportive a livello internazionale. A Lorenzo vanno le più sincere congratulazioni per un traguardo che rende onore alla Liguria, in una giornata straordinaria per i colori azzurri”. Commentano così l’argento conquistato dai due atleti italiani, nello snowboard cross a squadre miste, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro.

