Liguria. Un nuovo impulso perturbato è pronto ad interessare il Nord-Ovest Italiano tra la giornata di lunedì e quella di martedì, con precipitazioni a carattere di rovescio sulle fasce costiere e nevicate, anche consistenti, nell’entroterra di Ponente e sui versanti padani. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: piogge intense a carattere di nubifragio in serata e nottata sul settore centrale. Nevicate intense e possibili disagi tra Val Bormida-Erro-Orba e Stura a partire dalla serata (A6-A26). Raffiche forti di Scirocco in serata sul Tigullio e sul Golfo e di tramontana sugli sbocchi vallivi del Savonese. Mari localmente agitati a partire dalla serata

Cielo e Fenomeni: aumento progressivo della nuvolosità in nottata, con precipitazioni deboli, via via più probabili ,nel corso della mattinata, sul Centro-Ponente; Episodi di nevischio possibili già entro pranzo al di sopra dei 600-700 MT sul comparto delle Alpi Marittime e localmente tra Orba-Beigua-Reixa. Incremento della fenomenologia nel corso del pomeriggio con piogge moderate sul settore centro-occidentale e nelle aree interne di Levante (quota neve Centro-Levante: 1000-1200 MT), mentre le aree interne di Ponente saranno interessate da episodi di neve bagnata o di pioggia mista a neve.

Passaggio perturbato atteso a partire dalla serata con piogge intense a carattere di rovescio dapprima sul settore Occidentale e successivamente su quello Centro-Orientale (ove non sono esclusi picchi di oltre 70-80 mm entro la mattina successiva). Nevicate diffuse fin sui fondovalle tra serata e nottata su Val Bormida-Orba ed Erro (localmente anche Stura) e a quote di alta collina sui versanti marittimi del Savonese e del Genovese Occidentale, con possibili disagi sui tratti stradali e autostradali nottetempo fino alle “porte” del Basso Piemonte (A6-A26). Piogge intermittenti a Levante con pause asciutte sullo Spezzino fino alla mezzanotte.

Venti: moderati o forti, dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante. Rinforzo serale con inasprimento della line di convergenza sul settore centrale.

Mari: generalmente mossi o stirati sulle coste centro-occidentali. Rapido aumento serale con mari molto mossi o localmente agitati entro la mezzanotte.

Temperature: in calo sui versanti padani e sulle vallate esposte al travaso del Savonese, specie in serata. In aumento sul Medio-Levante costiero nei valori minimi. Stazionarie o in lieve calo altrove. Costa: min: +5°C/+13°C – max: +8°C/+15°C; interno: min: -2°C/+6°C – max: +3°C/+10°C.

MARTEDì 3 FEBBRAIO: piogge intense in nottata, localmente a carattere di nubifragio sul Genovese centro-orientale, in graduale decentramento verso il Medio-Levante. Nevicate intense nelle vallate interne del Centro-Ponente (Bormida-Erro-Orba-Stura e localmente su Medio-Alta Scrivia) con apporti nivometrici al suolo localmente superiori ai 15-20 cm entro l’alba (400-500 MT). Episodi di neve bagnata o pioggia mista a neve saranno possibili sui versanti marittimi del Savonese e del Genovese Occidentale a quote collinari (localmente fin sui 200-300 MT.), in corrispondenza dei nuclei precipitativi più intensi. Piogge moderate a Levante con quota neve in calo fin sotto i 1000 MT. su Val Trebbia e Aveto. Piogge in esaurimento sull’Imperiese in mattinata e sul Centro-Levante nel corso del pomeriggio. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: in rinforzo fino a forti o di burrasca dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Deboli da Est/Sud-Est a Levante. Mari: agitati con onda lunga da Sud-Ovest. Temperature: in generale calo, specie sulle coste del Centro-Ponente e nelle aree interne.

MERCOLEDì 4 FEBBRAIO: condizioni di spiccata variabilità con precipitazioni intermittenti a Levante e cieli coperti con deboli nevicate sui versanti padani occidentali. Locali schiarite nel corso della mattinata sull’estremo Ponente. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]