Liguria. Alta pressione e bel tempo sulla Liguria nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedì parziali annuvolamenti, ma senza rischio di pioggia, temperature miti.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 21 febbraio avremo su tutta la regione si prevede tempo soleggiato. Passaggio di velature sottili nell’arco della giornata, senza conseguenze.

Venti deboli in prevalenza da sud. Mare mosso per onda lunga da sud-ovest in graduale attenuazione nell’arco della giornata. Temperature minime in lieve aumento, in contenuto calo le massime lungo le coste: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -1 e 5 gradi, massime tra 11 e 14 gradi.

Domenica 22 febbraio velature anche spesse in transito unite a banchi di nubi basse sotto costa specie sul settore centro-orientale, senza piogge. Non mancheranno spazi soleggiati anche ampi.

Venti da deboli a moderati meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature in contenuto calo nei valori massimi lungo le coste, minime stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 23 febbraio aumento della nuvolosità bassa su tutta la regione, senza fenomeni, clima mite, venti moderati da sud.