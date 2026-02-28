  • News24
Bollettino

Meteo, sulla Liguria nuvolosità diffusa e possibili piogge sparse previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico febbraio 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 28 febbraio, su tutta la regione presenza di nubi basse piuttosto serrate. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1500-1600 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo diverrà nuvoloso per nubi alte nel corso della giornata. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.

Venti

Deboli dai quadranti meridionali.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Pressochè stazionarie

Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+15°C.

Interno: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+14°C.

