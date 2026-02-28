Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 28 febbraio, su tutta la regione presenza di nubi basse piuttosto serrate. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1500-1600 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo diverrà nuvoloso per nubi alte nel corso della giornata. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.
Venti
Deboli dai quadranti meridionali.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Pressochè stazionarie
Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+15°C.
Interno: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+14°C.