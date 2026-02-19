Liguria. Il transito di una saccatura porta nuove piogge diffuse sulla Liguria, con neve nell’entroterra e possibili temporali.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 19 febbraio il transito del sistema perturbato porterà piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere temporalesco più probabile su centro-levante della regione. In questo frangente, neve sulle Alpi Liguri e nel Savonese interno sopra i 500-600 metri (localmente più in basso) nelle prime ore del mattino. Neve probabile nella prima parte della mattinata anche nell’entroterra genovese tra valli Scrivia e Trebbia. Graduale miglioramento nel corso della giornata sul centro-ponente, rovesci da instabilità post-frontale invece a levante, nevosi sull’Appennino oltre 1000 metri.

Vento forte da sud-ovest nella notte e primo mattino, con raffiche oltre 75-80 chilometri orari sul centro-levante, in rapido calo nel corso del mattino. Rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali nel corso della giornata su tutta la regione, a carattere debole o moderato. Mare molto mosso, localmente agitato in serata a levante. Temperature minime in aumento nell’interno, massime in calo. Costa: minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Interno: minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 2 e 9 gradi.

Venerdì 20 febbraio giornata ampiamente soleggiata, interrotta solo da qualche timida velatura in transito in serata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari inizialmente molto mossi, in scaduta a mossi nel corso della giornata. Temperature massime in rialzo.

Sabato 21 febbraio generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature stazionarie. Venti moderati e variabili. Mare da poco mosso a mosso.