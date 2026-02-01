  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Le previsioni

Meteo, sulla Liguria giornata di nuvole alternate a schiarite. A inizio settimana con piogge e neve a bassa quota previsioni

Febbraio si apre con una giornata interlocutoria, in attesa di una nuova perturbazione

Generico gennaio 2026

Liguria. Febbraio si apre con una giornata interlocutoria, in attesa di una nuova perturbazione che, all’inizio della prossima settimana, porterà piogge e nevicate a bassa quota.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 1 febbraio al mattino si assisterà al transito di nuvolosità medio-alta da ponente verso levante. Dalle prime ore della mattinata, sono attese ampie schiarite a partire dall’imperiese, in avanzamento verso savonese, genovesato e spezzino entro le ore centrali del giorno. Successivamente, buona parte del pomeriggio trascorrerà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; tuttavia, tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, generalmente di tipo medio-alto, a partire da ponente in estensione verso levante.

Venti al mattino e in serata deboli o moderati da nord, possibili rinforzi tra Genova e Savona. Durante le ore centrali della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole. Mare mosso, poco mosso a ponente nella seconda parte della giornata. Temperature minime in calo sui versanti padani, stazionarie o in lieve diminuzione altrove, massime in aumento: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 11 e 15 gradi; all’interno minime tra -4 e 3 gradi, massime tra 6 e 10 gradi.

Lunedì 2 febbraio nella notte, si assisterà ad un aumento della nuvolosità, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione; in tale contesto, dalle ore centrali del giorno, sono attesi dei piovaschi sparsi, più probabili sul settore centrale. Tra il tardo pomeriggio e la serata, precipitazioni più organizzate inizieranno ad interessare l’imperiese, per poi estendersi rapidamente verso levante. In serata, rovesci diffusi con quota neve in calo fino a 400-600 metri sui versanti padani centro-occidentali.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, ma con rinforzi serali fino a forti. Deboli o moderati da est/sud-est a levante. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Martedì 3 febbraio nella prima parte del giorno, precipitazioni a carattere di rovescio, con nevicate fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, oltre i 1000-1300 metri sull’Appennino orientale. Dalle ore centrali, concentrazione dei fenomeni sul levante, mentre si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da ponente.

Temperature stazionarie. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.