Liguria. Febbraio si apre con una giornata interlocutoria, in attesa di una nuova perturbazione che, all’inizio della prossima settimana, porterà piogge e nevicate a bassa quota.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 1 febbraio al mattino si assisterà al transito di nuvolosità medio-alta da ponente verso levante. Dalle prime ore della mattinata, sono attese ampie schiarite a partire dall’imperiese, in avanzamento verso savonese, genovesato e spezzino entro le ore centrali del giorno. Successivamente, buona parte del pomeriggio trascorrerà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; tuttavia, tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, generalmente di tipo medio-alto, a partire da ponente in estensione verso levante.

Venti al mattino e in serata deboli o moderati da nord, possibili rinforzi tra Genova e Savona. Durante le ore centrali della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole. Mare mosso, poco mosso a ponente nella seconda parte della giornata. Temperature minime in calo sui versanti padani, stazionarie o in lieve diminuzione altrove, massime in aumento: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 11 e 15 gradi; all’interno minime tra -4 e 3 gradi, massime tra 6 e 10 gradi.

Lunedì 2 febbraio nella notte, si assisterà ad un aumento della nuvolosità, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto sull’intera regione; in tale contesto, dalle ore centrali del giorno, sono attesi dei piovaschi sparsi, più probabili sul settore centrale. Tra il tardo pomeriggio e la serata, precipitazioni più organizzate inizieranno ad interessare l’imperiese, per poi estendersi rapidamente verso levante. In serata, rovesci diffusi con quota neve in calo fino a 400-600 metri sui versanti padani centro-occidentali.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, ma con rinforzi serali fino a forti. Deboli o moderati da est/sud-est a levante. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Martedì 3 febbraio nella prima parte del giorno, precipitazioni a carattere di rovescio, con nevicate fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, oltre i 1000-1300 metri sull’Appennino orientale. Dalle ore centrali, concentrazione dei fenomeni sul levante, mentre si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da ponente.

Temperature stazionarie. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.