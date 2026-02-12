Liguria. Continua la fase instabile sull’Europa centro-meridionale, con nuovi impulsi atlantici in transito.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 12 febbraio avremo al mattino cieli velati a ponente, nubi più compatte sui settori centro-orientali, con possibili rovesci tra la notte ed il primo mattino dal Tigullio verso est, sia sul settore costiero che nel relativo entroterra. Graduale miglioramento nel corso della giornata, con cieli perlopiù velati su tutta la regione.

Vento forte al mattino, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari da nord su savonese e genovesato, fino a 80-90 chilometri orari da ovest davanti all’imperiese ed al largo. Mare molto mosso nel savonese, agitato altrove, a tratti molto agitato al largo. Temperature generalmente stazionarie o in lieve rialzo nei valori minimi: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra 2 e 10 gradi, massime tra 7 e 15 gradi.

Venerdì 13 febbraio cieli al mattino inizialmente sereni o poco nuvolosi, con rapido incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, prima dell’arrivo di nuove precipitazioni attese nel corso della serata. Neve sulle Alpi Liguri e sulle vette Avetane oltre 1200-1300 metri.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare agitato a Levante nel corso della notte, in rapida scaduta nel corso del mattino fino a molto mosso. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime stazionarie.

Sabato 14 febbraio avremo nel corso della notte ancora precipitazioni diffuse sulla Liguria, segue un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio sui versanti marittimi, mentre proseguiranno deboli precipitazioni sui versanti padani. Neve sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante, ma con quota neve in lieve aumento in quest’ultimo caso.

Venti forti da Nord su tutta la regione, con raffiche fino a 80-85 chilometri orari sui crinali esposti, fino a 60-65 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Mare da mosso a molto mosso, a tratti agitato al largo. Temperature minime in aumento, massime in calo.