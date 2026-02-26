Liguria. Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale continua ad interessare il Mediterraneo e fino all’Europa centrale, garantendo stabilità ed una fase asciutta e decisamente calda per il periodo, in particolare in quota dove lo zero termico si assesta al di sopra dei 3000 metri.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 26 febbraio avremo al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con schiarite più ampie sui versanti padani. Dalle ore centrali, aumento generale della nuvolosità sui versanti marittimi, con cieli che si presenteranno da poco nuvolosi a nuvolosi. Ancora sereno o poco nuvoloso invece nei versanti padani.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud-sud/est nel pomeriggio, sempre a carattere al più moderato. Mare poco mosso, a tratti quasi calmo. Temperature generalmente stazionarie, massime in lieve calo sui versanti marittimi: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 10 e 16 gradi.

Venerdì 27 febbraio giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare intervallata da schiarite più convinte sui versanti padani.

Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo. Temperature generalmente stazionarie.

Sabato 28 febbraio ancora nuvolosità irregolare per l’intero periodo su tutto il territorio regionale.

Venti deboli e variabili. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie.