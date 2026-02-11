Liguria. Un trenino di perturbazioni di origine atlantica sta interessando il nord Italia da diversi giorni e la situazione non cambierà nel corso della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: vento di ponente forte con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, tramontana in rinforzo su Genovese e Savonese nel corso della mattinata

Cielo e Fenomeni: al mattino piogge residue sul levante, mentre sul centro ponente avanzano le prime schiarite. Nel corso del pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione. In serata saranno probabili nuovi annuvolamenti a partire da ovest.

Venti: forti da ovest con raffiche fino a 80-90 km/h al largo, moderati o tesi da nord al mattino tra Genovese e Savonese, in calo dal pomeriggio. Mari: molto mosso ma anche agitato al largo.

Temperature: stazionarie o in leggero calo in costa le minime; in aumento le massime. Costa: min: +5°C/+10°C – max: +13°C/+16°C; interno: min: 0°C/+7°C – max: +6°C/+12°C.

GIOVEDì 12 FEBBRAIO: giornata caratterizzata da frequente nuvolosità intervallata da fugaci schiarite. Non si escludono locali rovesci sul Levante.

Venti: forti fino a tempesta da ovest al largo, tramontana tesa tra Genova e Savona a partire dalle ore centrali. Mari: generalmente agitati con onda lunga di Libeccio. Temperature: stazionarie.

VENERDì 13 FEBBRAIO: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Aumento della nuvolosità a partire da ponente in serata con nuove precipitazioni. Mari: agitati onda lunga di Libeccio. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]