Liguria. Il bacino del Mediterraneo, in quest’ultima settimana di febbraio, divide due aree di Continente interessate da dinamiche meteorologiche ben distinte: a Est, sui paesi balcanici, la discesa di una massa di estrazione artico continentale e a Ovest, sulla penisola Iberica il cut-off di una saccatura Atlantica.

Al centro, sulla Penisola Italiana, la risalita di un promontorio anticiclonico. Effetti differenti sulla nostra regione, però, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite. Ampi spazi di sereno saranno possibili sull’Imperiese in mattinata e più generalmente, nel pomeriggio, sui versanti padani, in quota e sull’estremo Levante. Scarse probabilità di precipitazioni, relegate ai settori costieri, in un contesto mediamente umido fino a sera.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari: Quasi calmi o, al più, poco mossi su tutti i settori per l’intero periodo.

Temperature: stazionarie sui settori costieri con una lieve flessione verso il basso dei valori massimi. In generale aumento, specie nei valori massimi sui versanti padani. Costa: min: +8°C/+14°C – max: +12°C/+16°C; interno: min: -1°C/+6°C – max: +11°C/+20°C. (picchi sui versanti padani occidentali).

MERCOLEDì 25 FEBBRAIO: cieli poco o parzialmente nuvolosi su Imperiese e Spezzino orientale per mezzo di nuvolosità medio-bassa. Cieli tersi sul centro della regione per l’intero periodo, mentre sui versanti padani dominerà una copertura nuvolosa più o meno serrata nel corso della giornata. Clima più asciutto in costa tra Genovese e Savonese.

Venti: mattinata caratterizzata da una ventilazione moderata dai quadranti settentrionali tra Genova e Savona, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del versante marittimo. Venti deboli dai quadranti meridionali sui restanti settori, in estensione alle aree precedentemente citate in serata.

Mari: stirati in mattinata davanti alle coste Savonesi. Quasi calmi altrove.

Temperature: in diminuzione: nei valori minimi in costa, e generalmente sia nei valori minimi che in quelli massimi sui versanti padani. Massime in aumento sulla Riviera di Ponente, complici fenomeni locali di compressione (specie tra tarda mattinata e primo pomeriggio).

GIOVEDì 26 FEBBRAIO: nuvolosità irregolare per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Locali schiarite saranno possibili sui versanti padani, in quota e sulle coste Imperiesi in mattinata. Ulteriore aumento della copertura nuvolosa in serata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi o quasi calmi Temperature: stazionarie.