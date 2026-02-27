Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 27 febbraio, su tutta la regione avremo la presenza di nubi basse. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1300-1400 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo risulterà sereno. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.
Venti
Deboli dai quadranti meridionali.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
Minime in lieve aumento, massime stazionarie
Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+15°C.
Interno: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+16°C.
