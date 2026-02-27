  • News24
Bollettino

Meteo, nuvolosità diffusa sulla Liguria: possibili deboli piovaschi isolati previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico febbraio 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 27 febbraio, su tutta la regione avremo la presenza di nubi basse. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1300-1400 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo risulterà sereno. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.

Venti

Deboli dai quadranti meridionali.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

Minime in lieve aumento, massime stazionarie

Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+15°C.

Interno: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+16°C.

