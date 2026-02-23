Liguria. L’area di alta pressione, presente sul Mediterraneo Occidentale, sposta i suoi massimi verso Est, garantendo condizioni di stabilità sull’Italia peninsulare e un blando richiamo dai quadranti meridionali sulla costa Ligure. Nuvolosità bassa sotto costa e schiarite nelle aree interne, ci accompagneranno in questo inizio di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata nuvolosità serrata sulle coste del Centro-Levante, ove non si esclude qualche debole fenomeno di pioviggine; Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente e nelle corrispettive aree interne con schiarite più ampie sull’Imperiese. Nel corso delle ore pomeridiane: situazione invariata a Ponente e nuvolosità in estensione alle aree interne di Levante; Sporadiche schiarite sui settori costieri, il tutto accompagnato da una bassa probabilità di precipitazioni fino a fine periodo.

Venti: deboli dai quadranti meridionali sotto costa con una tendenza a rotazione ciclonica sulle coste Liguri: Est/Sud-Est sul Centro-Levante ed Est/Nord-Est a Ponente. Deboli variabili altrove.

Mari: quasi calmi a Ponente; Poco mossi o localmente mossi sulle coste del centro-Levante e al largo.

Temperature: minime in rialzo sui settori costieri. Massime stazionarie o in leggero calo ovunque, ad esclusione dei versanti padani. Costa: min: +8°C/+13°C – max: +11°C/+16°C; interno: min: -1°C/+6°C – max: +10°C/+17°C.

MARTEDì 24 FEBBRAIO: per l’intero periodo: nuvolosità irregolare, addossata alla dorsale Appenninica (versanti marittimi). Cieli poco nuvolosi oltre-Appennino con nuvolosità in diradamento approssimandosi alla pianura e a quote di alta montagna. Probabilità di precipitazioni scarse.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Mari: quasi calmi su tutti i settori.

Temperature: deciso aumento termico sui versanti padani, con valori massimi diffusamente superiori ai +19/+20°C. Valori stazionari in costa.

MERCOLEDì 25 FEBBRAIO: nuvolosità serrata sui versanti padani a partire dalla tarda nottata. Cieli tersi sotto costa fino a fine periodo. Ventilazione: debole o al più moderata dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Mari: stirati sotto costa e poco mossi al largo. Temperature: in diminuzione sui versanti padani e in generale aumento sui settori costieri.