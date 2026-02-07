Liguria. Due distinte perturbazioni lambiranno la nostra regione nelle prossime ore apportando condizioni di instabilità. Il primo corpo nuvoloso ci interesserà sabato, il secondo tra domenica e lunedì; possibili rovesci sparsi alternati a fasi più soleggiate.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 7 febbraio avremo al mattino nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale della regione dove saranno possibili occasionali rovesci alternati a pause soleggiate; fenomeni più persistenti tra Tigullio orientale, spezzino e relativo entroterra; asciutto in genere a ponente con schiarite più ampie. Nel pomeriggio una linea instabile tenderà a risalire dal Golfo verso il settore centro-orientale, dove saranno possibili rovesci al più moderati accompagnati da qualche colpo di tuono, possibili episodi di graupel o neve tonda oltre i 1500-1600 metri; sempre nel pomeriggio, rischio di rovesci anche tra imperiese e savonese occidentale, tempo asciutto sul restante territorio regionale.

Venti tra deboli e moderati meridionali a levante fino al genovese orientale, deboli da nord a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature minime in contenuto aumento a levante, in calo nelle vallate dei versanti padani occidentali. Massime pressochè stazionarie, ma in calo sotto eventuali rovesci: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra -2 e 3 gradi, massime tra 7 e 12 gradi.

Domenica 8 febbraio avremo al mattino nubi sparse su tutta la Liguria con schiarite e basso rischio di fenomeni. Nel pomeriggio tende a peggiorare sul settore centro-occidentale con deboli piogge, tempo ancora asciutto a levante a parte sgocciolii di poco conto. Qualche fiocco di neve sulle Alpi liguri oltre i 1000 metri.

Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da nord su genovese e savonese in serata. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve calo su tutta la regione.

Lunedì 9 febbraio molte nubi e piogge sparse su gran parte della regione. Temperature in calo.