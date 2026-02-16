Liguria. Scivola verso Est il flusso Atlantico, concedendo giornate stabili e soleggiate sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre forti nevicate interesseranno l’intero arco Alpino di confine. Sulla nostra regione vivremo giornate prevalentemente soleggiate, dal gusto primaverile, prima di un possibile peggioramento nella seconda parte di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mari in aumento, fino ad agitati tra tardo pomeriggio e sera. Raffiche superiori ai 50 Km/h da NO in serata sul Savonese

Cielo e Fenomeni: mattinata con cieli generalmente velati, ad eccezione della costa Genovese, ove subentrerà nel corso della nottata nuvolosità bassa, in diradamento entro pranzo. Velature in transito anche nel corso delle ore pomeridiane ma con la tendenza ad una parziale pulizia dei cieli approssimandosi al tramonto.

Venti: al mattino deboli dai quadranti meridionali sotto costa sui settori centro-orientali. Moderati di Libeccio sulle coste Imperiesi già dalla mattinata e sul Golfo a partire dal primo pomeriggio. Rotazione serale ai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovese centro-occidentale, con momentanei rinforzi nelle vallate esposte e sui crinali Appenninici.

Mari: mossi o localmente molto mossi in mattinata con aumento graduale del moto ondoso, specie sui settori di Levante. Molto mossi o localmente agitati a partire dal tardo pomeriggio, con onda lunga da Sud-Ovest sulle coste del Centro-Levante.

Temperature: generalmente stazionarie; massime in locale ed ulteriore aumento sulla Riviera di Ponente e nelle aree interne del settore centrale. Costa: min: +7°C/+12°C – max: +13°C/+18°C; interno: min: -2°C/+6°C – max: +7°C/+16°C.

MARTEDì 17 FEBBRAIO: cieli sereni su tutti i settori per l’intero periodo. Sporadiche velature faranno la loro comparsa sull’Imperiese occidentale, nelle ore pomeridiane.

Venti: moderati: da Nord/Nord-Ovest su Genovese e Savonese costiero e da Sud-Ovest sugli estremi regionali. Locali rinforzi sono attesi in mattinata al largo delle coste savonesi.

Mari: in aumento notturno fino a molto mossi o agitati, specie al largo, sull’imperiese e sul levante. Stirati sotto costa sul Centro-Ponente

Temperature: stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento su valori primaverili , con possibili picchi di +20°C nelle aree interessate dalla “compressione” sul Savonese costiero

MERCOLEDì 18 FEBBRAIO: aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con schiarite possibili su Spezzino e confine di Stato e locali pioviggini a partire dalla serata sul Savonese costiero. Temperature: in lieve calo, specie sulla fascia costiera. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: mossi o molto mossi con onda di Libeccio. [Seguire i prossimi aggiornamenti]