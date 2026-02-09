Liguria. Permangono condizioni di spiccata variabilità sul Nord-Ovest italiano, a causa del continuo afflusso di correnti umide Atlantiche. Piovaschi, via via più organizzati, andranno ad interessare la nostra regione nel corso della prima metà di settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 50 Km/h nelle vallate esposte del Savonese Orientale e del Genovese Occidentale in mattinata. Mari molto mossi in mattinata

Cielo e Fenomeni: nuvolosità serrata in mattinata sul settore Centro-Orientale, con deboli precipitazioni residue sui versanti padani e sulle vette Avetane, in esaurimento entro pranzo(nevose al di sopra dei 1000-1200 MT.). Schiarite sulla Riviera di Ponente, più ampie nel corso del pomeriggio tra Imperiese e Savonese. Piovaschi a carattere di rovescio andranno a svilupparsi nelle ore pomeridiane a Levante, specie sullo Spezzino Orientale.

Possibili piovaschi, sempre a carattere di rovescio, nell’entroterra Imperiese, tra tardo pomeriggio e sera. Velature in transito serale da Ponente a Levante, con nuvolosità bassa in graduale diradamento sulla fascia costiera Centro-Occidentale.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese Occidentale e del Savonese Orientale (40-50 Km/h in mattinata). Mari: molto mossi in mattinata; In scaduta serale fino a mossi o poco mossi

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +5°C/+11°C – max: +12°C/+15°C; interno: min: -3°C/+4°C – max: +6°C/+11°C.

MARTEDì 10 FEBBRAIO: giornata accompagnata da una copertura nuvolosa compatta sul Centro-Levante costiero, con piovaschi in risalita dal mare nel corso del pomeriggio. Qualche schiarita nell’entroterra di Ponente, seppur in un contesto di nuvolosità pressocché serrata.

Piogge in intensificazione serale, andranno ad interessare principalmente il Genovese e l’Imperiese centro-orientale, per poi estendersi in nottata al settore Orientale della regione.

Venti: deboli o moderati da Sud / Sud-Ovest con rinforzi serali sul Golfo. Mari: poco mossi o mossi in mattinata; mossi o molto mossi su tutti i settori a partire dalla serata. Temperature: stazionarie a Ponente; in aumento sul Centro-Levante, specie in quota.

MERCOLEDì 11 FEBBRAIO: perturbazione in transito sulla nostra regione, con quantitativi precipitativi più elevati a Levante e piogge intermittenti a Ponente. Quota neve in calo mattutino sulle vette della val d’Aveto (fin verso i 1000 MT.).

Venti: tesi dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente e deboli o al più moderati di Libeccio sugli estremi di regione. Mari: molto mossi o agitati con onda lunga di Libeccio. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]