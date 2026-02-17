Liguria. Un nuovo impulso instabile di matrice Atlantica è pronto ad approcciare il Golfo del Leone, interessando il Nord Italia tra mercoledì e giovedì. Nel mentre, sulla nostra regione, si vivrà un martedì dai connotati tipicamente Primaverili. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: mari in aumento, fino ad agitati tra tardo pomeriggio e sera. Raffiche superiori ai 50 Km/h da NO in mattinata tra Savonese e Genovese Occidentale.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da cieli quasi totalmente sereni su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Locali velature potranno transitare sull’estremo Ponente a partire dalla serata.

Venti: moderati o localmente forti da Nord/Nord-Ovest con rinforzi mattutini sulle coste Savonesi e sulle vallate Genovesi.

Mari: molto mossi sotto costa e localmente agitati al largo in prima mattinata e in serata. Generalmente mossi nel corso della giornata, con possibili rinforzi al largo delle coste di Levante.

Temperature: generalmente stazionarie; Massime in locale ed ulteriore aumento sulla Riviera di Ponente e nelle vallate del Genovese, ove saranno possibili picchi di +19/+20°C. Costa: min: +7°C/+15°C – max: +14°C/+20°C; interno: min: -3°C/+6°C – max: +8°C/+16°C.

MERCOLEDì 18 FEBBRAIO: cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata, con ampie schiarite da Ponente a Levante. Repentino aumento della nuvolosità nel corso delle ore pomeridiane con possibili deboli piovaschi sulle coste del Centro-Ponente a partire dalla serata, in estensione al settore centrale approssimandosi alla mezzanotte.

Venti: deboli da Est/Sud-Est sotto costa. Moderati da Sud/Sud-Ovest al largo e sulle coste Imperiesi a partire dalla serata.

Mari: generalmente mossi sul Centro-Levante e sull’estremo Ponente. Poco mossi al largo e stirati sotto costa a Ponente.

Temperature: in generale diminuzione, grazie alla rotazione delle correnti ai quadranti meridionali nelle ore diurne. Ulteriore diminuzione in tarda serata, in corrispondenza dei primi fenomeni precipitativi e dell’ingresso della “ts” nelle vallate del Savonese.

GIOVEDì 19 FEBBRAIO: fronte in transito nel corso della nottata e della prima mattinata, accompagnato da precipitazioni a carattere di rovescio e quota neve in calo fino a quote collinari nelle aree interne del Centro-Ponente e sui versanti padani. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio da Ponente a Levante.

Temperature: in calo, specie tra Genova e Savona e nelle aree interne. Venti: moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali. Mari: molto mossi con onda di Libeccio. [Seguire i prossimi aggiornamenti]