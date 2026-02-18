Liguria. Una saccatura di origine atlantica sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo con nuove precipitazioni anche sulla nostra regione in arrivo dalla tarda serata di oggi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel pomeriggio nuvolosità bassa in aumento mentre in serata arriveranno i primi rovesci dovuti al transito della perturbazione prima annunciata.

Venti: moderati o a tratti tesi a rotazione ciclonica. Mari: molto mosso a levante, mosso a ponente. Temperature: stazionarie le minime, massime in calo. Costa: min: +7°C/+12°C – max: +13°C/+17°C; interno: min: -3°C/+4°C – max: +8°C/+13°C.

GIOVEDì 19 FEBBRAIO: fronte in transito nel corso della nottata e della prima mattinata, accompagnato da precipitazioni a carattere di rovescio e quota neve in calo fino a quote collinari nelle aree interne del Centro-Ponente e sui versanti padani. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio da Ponente a Levante già da metà mattinata.

Venti: forti fino a burrasca da sud al mattino, in rotazione a nord nel corso della mattinata. Mari: generalmente molto mossi. Temperature: in sensibile calo.

VENERDì 20 FEBBRAIO: generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature: in nuovo aumento. Venti: moderati e variabili Mari: molto mossi in graduale calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]