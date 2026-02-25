Liguria. L’alta pressione regna ancora sovrana sul Mediterraneo occidentale. Prosegue quindi la fase mite e secca sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, nuvoloso o coperto sull’Appennino centro-occidentale e sui versanti padani. Nel corso del pomeriggio lungo la costa il cielo rimarrà ancora in prevalenza sereno, mentre sui settori padani la nuvolosità andrà via via dissolvendosi.
Venti: tesi da nord al mattino tra Genovese e Savonese, più deboli altrove. Ventilazione in calo dal pomeriggio. Mari: poco mosso.
Temperature: in calo le minime lungo la costa, stazionarie altrove. Massime invece in leggero aumento. Costa: min: +6°C/+12°C – max: +14°C/+18°C; interno: min: +2°C/+7°C – max: +13°C/+17°C.
GIOVEDì 26 FEBBRAIO: nuvolosità bassa in graduale aumento specie lungo la fascia costiera, ma senza fenomeni. Maggiori schiarite sull’Appennino.
Venti: debole e variabile. Mari: quasi calmo. Temperature: generalmente stazionarie.
VENERDì 27 FEBBRAIO: nuvolosità irregolare per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Venti: deboli e variabili. Mari: poco mossi o quasi calmi Temperature: stazionarie.