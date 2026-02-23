  • News24
Cantiere

Messa in sicurezza del ponte di Santa Giustina a Stella: modifiche alla viabilità 

Due rotonde provvisorie, al Salto e al bivio del Giovo, operative per tutta la durata dei lavori. Posizionate nei punti nevralgici per la gestione dei flussi

Stella. Stanno per scattare i lavori di restauro e messa in sicurezza del ponte di Santa Giustina. Un lavoro importante che partirà a breve.

Per questo, per garantire le operazioni di ripristino, il traffico subirà alcune modifiche comunicate da Anas, società proprietaria della strada. Cambiamenti che riguardano il Salto e il bivio del Giovo.

L’Anas ha inoltrato i rilievi tecnici per il posizionamento di due rotonde provvisorie, che rimarranno operative per tutta la durata dei lavori e che saranno posizionate nei punti nevralgici per la gestione dei flussi: in località Salto e al bivio del Giovo. Avranno – spiega Andrea Castellini, sindaco di Stella. – Funzione di sicurezza, logistica e di filtro per impedire il transito a tutti i veicoli con larghezza superiore a 2,50 metri“.

“Grazie a queste strutture, i mezzi pesanti o fuori misura che dovessero erroneamente imboccare il tratto pur avendone il divieto assoluto, avranno lo spazio necessario per fare manovra e tornare indietro in totale sicurezza, evitando blocchi della circolazione o situazioni di pericolo, – poi Castellini aggiunge. – Il passaggio rimarrà sempre garantito ai mezzi di soccorso, che potranno transitare dalle due rotatorie senza limitazioni massima assistenza alla popolazione”.

Un intervento strategico, quello per il ripristino e la messa in sicurezza del ponte di Santa Giustina, dal valore di 1,6 milioni di euro fondamentale per la stabilità del territorio

