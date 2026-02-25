“Max Forever – The party boat”: lo spettacolo di Costa Toscana per il Festival di Sanremo

Sanremo. Costa Crociere torna a Sanremo per il quinto anno consecutivo come partner ufficiale del Festival e trasforma Costa Toscana in un vero e proprio palcoscenico sul mare e in un luogo narrativo che vive in costante relazione con la kermesse.

È in questo contesto che nasce “Max Forever – The Party Boat”, la residency musicale esclusiva di Max Pezzali, icona della cultura pop italiana.

Dal 24 al 28 febbraio, l’artista è protagonista di cinque performance tematiche, una per ogni sera del Festival, con collegamenti con il Teatro Ariston. Non semplici esibizioni, ma un racconto continuo che reinterpreta Sanremo da una prospettiva inedita: quella del mare.