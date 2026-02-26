Mammiferi marini e tartarughe nel Santuario Pelagos: a Savona “Il mare si racconta” agli studenti

Savona. La meraviglia dei mammiferi marini e delle tartarughe nel Santuario Pelagos in una giornata dedicata a questi affascinanti abitanti del mare. Se ne parlerà venerdì prossimo, 27 febbraio nella Sala della Sibilla a Savona, dalle 11 alle 13, in una conferenza con gli studenti, con immagini e video dai progetti scientifici sul Mar Ligure. Un appuntamento di divulgazione scientifica dedicato al mare e alle attività di ricerca sui mammiferi marini e sulle tartarughe nel Santuario Pelagos.

L’iniziativa, organizzata da Menkab con la collaborazione del Comune di Savona e, in particolare, con l’assessore Barbara Pasquali, riunisce in un’unica conferenza diverse realtà impegnate nello studio e nella tutela dell’ambiente marino, offrendo agli studenti l’occasione di ascoltare punti di vista differenti e complementari sullo stesso ambiente: il Mar Ligure. Dal Santuario Pelagos, area che ospita ben otto specie di mammiferi marini, ai recenti ritrovamenti di nidi di Caretta Caretta, che negli ultimi anni hanno deposto le uova lungo le coste liguri. Dalle attività di sensibilizzazione e divulgazione scientifica tra gli operatori del turismo e i cittadini, alle attività di volontariato svolte durante la stagione estiva.

“L’obiettivo dell’incontro – spiegano da Menkab – è coinvolgere studenti di diverso ordine e grado in un momento di divulgazione dedicato al mare e alle attività scientifiche che si svolgono all’interno del Santuario Pelagos. Dopo le prime edizioni rivolte principalmente alle scuole secondarie di primo grado, dal 2025, il progetto si è aperto anche agli studenti delle scuole superiori.

Dall’evento dello scorso anno, che aveva visto come ospite il documentarista Igor D’India con il docufilm Abyss Cleanup, all’edizione di quest’anno che propone un’impostazione diversa: la ricerca viene raccontata attraverso l’esperienza diretta di più enti, che presenteranno i propri progetti su mammiferi marini, tartarughe e monitoraggio dell’ambiente marino”.

Durante la conferenza verranno proiettate immagini, fotografie e video realizzati all’interno dei progetti di ricerca degli enti partecipanti, per mostrare in modo concreto il lavoro svolto in mare e lungo le coste liguri. Prenderanno parte all’iniziativa: Associazione Menkab e AMP Bergeggi, Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, GLIT – Gruppo Ligure Tartarughe con ARPAL, C.Re.Di.Ma. – Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi Marini Spiaggiati – Izsplv, Istituto Tethys e Fondazione CIMA.

L’incontro intende offrire una visione d’insieme sulle diverse attività scientifiche che si svolgono nel Mar Ligure, mettendo in evidenza la pluralità di progetti, competenze e approcci alla ricerca marina e alla tutela degli ecosistemi.