Magliolo, anziana scomparsa: attivate le ricerche

Magliolo. Sono ancora in corso le ricerche, a Magliolo, della donna olandese di 87 anni della quale non si hanno più notizie da oggi pomeriggio.

A dare l’allarme la famiglia, preoccupata dal non rincasare dell’anziana che era uscita, poco dopo le ore 14, per una passeggiata. Le ricerche, al momento si stanno concentrando attorno alla frazione di Canova (lungo la sp 490), nell’entroterra di Magliolo. Il buio sta rendendo più complesse le ricerche.

Sul posto sono attivi i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

