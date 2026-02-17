Magliolo, ancora nessuna traccia dell’anziana scomparsa: proseguono le ricerche

Magliolo. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca a Magliolo per rintracciare la cittadina olandese di 87 anni di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri (16 febbraio).
Nonostante l’impegno costante dei soccorritori, le attività di perlustrazione non hanno ancora portato all’esito sperato e la donna, uscita di casa per una camminata senza far ritorno, risulta ancora dispersa.
Le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino rimangono impegnate nelle ricerche, concentrate in particolare nei dintorni della frazione di Canova e lungo la strada provinciale 490, nel tentativo di individuare elementi utili al ritrovamento della donna.