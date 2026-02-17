  • News24
Apprensione

Magliolo, ancora nessuna traccia dell’anziana scomparsa: proseguono le ricerche

Vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro nell'area di Canova per ritrovare la donna di 87 anni

vigili del fuoco notte
Foto d'archivio

Magliolo. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca a Magliolo per rintracciare la cittadina olandese di 87 anni di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri (16 febbraio).

Nonostante l’impegno costante dei soccorritori, le attività di perlustrazione non hanno ancora portato all’esito sperato e la donna, uscita di casa per una camminata senza far ritorno, risulta ancora dispersa.

Le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino rimangono impegnate nelle ricerche, concentrate in particolare nei dintorni della frazione di Canova e lungo la strada provinciale 490, nel tentativo di individuare elementi utili al ritrovamento della donna.

