  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nomina

M5s, il nuovo capogruppo al Senato è il ligure Luca Pirondini

Ha 44 anni, maestro d'orchestra, è al suo primo mandato da parlamentare dopo l'esperienza da consigliere comunale

luca pirondini

Roma. Luca Pirondini è il nuovo capogruppo del M5s al Senato. È stato eletto dai senatori del Movimento 5 Stelle all’unanimità. Succede a Stefano Patuanelli, che ha concluso il proprio mandato e che è stato proposto per il ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle..

“È un grande onore guidare il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato – le parole di Luca Pirondini – ringrazio i colleghi per la fiducia e in particolare Stefano Patuanelli, che con impegno e dedizione ha guidato fin qui il gruppo. Lavoreremo con determinazione continuando il percorso che insieme abbiamo costruito. Insieme a me nel nuovo direttivo ci saranno Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua”.

Pirondini, 44 anni, già maestro d’orchestra e membro dell’orchestra del Carlo Felice, è al suo primo mandato parlamentare. Precedentemente era stato consigliere comunale genovese, nonché candidato sindaco.

La sua elezione è frutto di un’intesa all’interno dell’assemblea del M5s che ha indicato una soluzione unitaria con Pirondini capogruppo e quattro donne in altri ruoli chiave.

“Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Luca Pirondini, eletto capogruppo al Senato della Repubblica. È un risultato importante che premia il lavoro, la coerenza e l’impegno politico di un rappresentante ligure che in questi anni ha saputo distinguersi per competenza, serietà e attenzione ai territori”, dichiarano i portavoce del Ms5 della Liguria.

“L’elezione di Luca Pirondini è motivo di grande orgoglio per il nostro Movimento e un segnale importante: la presenza di un ligure alla guida del gruppo al Senato rafforza la rappresentanza del nostro territorio nelle dinamiche nazionali – dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano – è contestualmente il riconoscimento di un percorso politico solido, sempre improntato alla trasparenza, alla tutela dell’interesse pubblico e alla competenza. A Luca auguriamo buon lavoro con la certezza che saprà svolgere questo incarico con determinazione, equilibrio e visione”.

“Congratulazioni a Luca Pirondini per la sua elezione a capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. La sua nomina rappresenta una buona notizia per chi crede nella necessità di un campo progressista ampio, inclusivo e plurale nelle sensibilità, coeso sui programmi e capace di rispondere con concretezza alle sfide del Paese”, aggiunge Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria e componente della direzione nazionale.

“Ho avuto modo di conoscere l’impegno di Luca Pirondini, un’esperienza di impegno civico, dialogo e responsabilità che ha contribuito a costruire a Genova e in Liguria un’azione politica riconosciuta anche oltre i confini locali, nel solco di una visione progressista capace di costruire dialogo, ascolto e responsabilità nella definizione di percorsi realmente condivisi. In una fase in cui è necessario dare risposte forti sui diritti, sul lavoro, sulla coesione sociale e sulla giustizia, auguro a Luca Pirondini un proficuo lavoro, con l’auspicio che il suo ruolo possa contribuire alla costruzione di un campo progressista largo, coeso sui programmi e capace di lavorare con responsabilità per offrire al Paese l’alternativa necessaria di fronte ai disastri del governo Meloni”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.