Lutto Nolese: è scomparsa “Lina” Gandugia, mamma di Paolo Bona

Il comunicato

La Polisportiva Nolese comunica con profondo dolore la scomparsa di Adelina Gandugia (Lina), mamma dello storico dirigente Paolo Bona.

Giocatori, dirigenti e staff tecnico si stringono con sincero cordoglio attorno a Paolo e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande tristezza.

La società ricorda Adelina con affetto e gratitudine come una presenza costante sugli spalti, un’appassionata e simpatica sostenitrice dei colori biancorossi, sempre pronta a incoraggiare la squadra con entusiasmo e calore umano.

Rimarrà nel cuore di molti anche per il suo straordinario attaccamento alla Polisportiva Nolese e per le torte, i ravioli fritti, le bugie e le tante altre prelibatezze che faceva trovare negli spogliatoi al termine delle partite casalinghe, gesto semplice ma ricco di generosità che ha segnato intere generazioni.

Alla famiglia Bona giungano le più sentite condoglianze e un forte abbraccio da parte di tutta la grande famiglia della Polisportiva Nolese.