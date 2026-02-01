  • News24
Cordoglio

Lutto in casa San Filippo Neri: è morto il presidente Piero Enrico

La partita di oggi contro il Quiliano&Valleggia è stata rinviata. Il club: "Perdiamo una guida sicura e un uomo di straordinario valore"

Albenga. Il presidente della San Filippo Neri, Piero Enrico, è venuto a mancare. Ad annunciarlo è la società giallorossa tramite i propri canali social: “Lo comunichiamo con immensa tristezza nel cuore”.

“​In questo momento di profondo dolore, l’intera comunità si stringe con affetto attorno alla moglie Dina e alla figlia Sara, partecipando commossa al loro lutto – continua -. Perdiamo una guida sicura e un uomo di straordinario valore, che resterà per sempre nella storia della nostra realtà e nei cuori di tutti noi”.

Oggi i giallorossi avrebbero dovuto giocare contro il Quiliano&Valleggia, partita che è stata rinviata.

