Lutto ad Albissola per la scomparsa di Antonio Licheri, da anni presidente del Circolo degli Artisti

Albissola Marina. Lutto per la scomparsa di Antonio Licheri, noto e stimato anche per essere stato il presidente del Circolo degli Artisti di Albissola Marina. Mente fulgida. Profonda passione e cura per l’arte.

Tanti anni a Pozzo Garitta, che aveva fatto vivere con grande energia. Mostre, iniziative, progetti. Impulso. Grande perdita per il mondo culturale e non solo.

Antonio Licheri, nei primi anni 2000 partecipò anche alla vita politica di Albissola, come consigliere comunale. Era iscritto alla locale sezione del Partito Democratico. Licheri sarà salutato proprio come avrebbe voluto e cioè nel segno dell’arte: questo pomeriggio, sabato 21 febbraio, alle 17, al Circolo degli Artisti durante l’inaugurazione di una mostra.

Il cordoglio del sindaco Gianluca Nasuti: “Licheri ha rappresentato una colonna di Albissola. È una grave perdita per la nostra città, quella che mi trovo a commentare è una notizia che non avrei e non avremmo mai voluto ricevere. Politicamente ho iniziato il mio percorso proprio con lui, ma Antonio è sempre stato molto più di un semplice compagno di partito. Amico sincero, è stato parte attiva della maggior parte dei processi artistici e culturali di Albissola favorendone la valorizzazione”.

“Oggi -sottolinea il primo cittadino – ci lascia una grande persona. Per chi avesse piacere, l’inaugurazione nel pomeriggio odierno di una nuova mostra presso la ‘sua’ casa, il Circolo degli Artisti, sarà l’occasione ideale per ricordarlo esattamente come avrebbe voluto, ovvero nel segno dell’arte, elemento che ha contraddistinto la sua vita fino agli ultimi istanti”.