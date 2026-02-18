Lutto ad Albenga per la morte del partigiano Mario Dalla Valle. Il sindaco: “Mancherà a tutti”

Albenga. Lutto per la Città delle Torri, che piange la scomparsa di Mario Dalla Valle. Partigiano e testimone diretto di quell’epoca, è mancato all’età di 98 anni.

L’amministrazione comunale di Albenga ha voluto esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di una “figura molto conosciuta e stimata in città per il suo carattere gioviale e la costante partecipazione alla vita comunitaria”.

A ricordarlo con affetto è l’avvocato, consigliere ed ex sindaco Giorgio Cangiano: “Mario era sempre presente, partecipava alla vita della città e alle attività del circolo nautico. Aveva sempre una battuta per tutti, faceva sorridere e, allo stesso tempo, sapeva trasmettere i grandi valori della vita in modo semplice e leggero, forse il più efficace. Era stato attivo durante il periodo della guerra, aveva combattuto come partigiano per i valori di libertà e giustizia, principi che hanno guidato la sua vita e che ha saputo testimoniare con coerenza anche negli anni successivi, attraverso il suo esempio quotidiano e il suo impegno nella comunità”.

Parole di stima anche da parte dell’assessore Vannucci: “Fino a pochi anni fa usciva in mare da solo sul suo gozzo: era molto attivo e aveva sempre un pensiero per tutti”.

Il sindaco Riccardo Tomatis lo ricorda così: “Mario mancherà a tutti. Era molto conosciuto nella nostra città: quando faceva l’elettricista era un punto di riferimento e ha curato gli impianti in molti palazzi di Albenga. Lo ricordo con affetto, sempre pronto a partecipare alle attività cittadine”.

“Ricordo quando ha presenziato alle inaugurazioni di Fior d’Albenga e ci regalava alcuni suoi piccoli manufatti realizzati con legno e fiori, o all’accensione delle proiezioni di Natale. Uno dei momenti più toccanti è stato un 25 Aprile quando gli è stato conferita una pergamena di onorificenza come partigiano attivo nella resistenza. Ricordo le nostre sciate insieme, i sorrisi e le nostre chiacchierate. Ciao Mario”, ha concluso il primo cittadino.

Tutta l’amministrazione comunale “si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, esprimendo le più sentite condoglianze”.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali saranno celebrati venerdì 20 febbraio, alle 10,30, nella chiesa del Sacro Cuore, dove il giorno prima (giovedì 19 febbraio) sarà recitato il Rosario.

Dalla Valle ha lasciato la figlia Antonella, i generi Beppe e Roberto e la nipote Alessandra. La famiglia ha voluto rivolgere “un particolare ringraziamento alla signora Beatriz per le amorevoli cure prestate”.