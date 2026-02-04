Lutto a Varazze per la scomparsa di Maria Caterina Ferro: insegnò nella scuola di Casanova

Varazze. Cordoglio per la scomparsa Maria Caterina Ferro. Molto conosciuta e stimata anche perché insegnò per lunghi anni nella scuola elementare di Casanova, frazione sulle prime alture di Varazze proprio dove è mancata ieri, 3 febbraio.

Aveva 70 anni. Era la moglie di Giovanni Ghione, presidente dell’associazione “U Campanin Russu”, già funzionario della Regione Liguria e noto poeta e scrittore. Lascia, oltre al marito, i figli Marco e Chiara.

L’ultimo saluto venerdì 6 febbraio alle 15.30 nella parrocchia della Natività di Maria Santissima, a Casanova. Il rosario verrà recitato il 5 febbraio alle 16 nella camera ardente del cimitero di Varazze.