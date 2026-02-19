Lutto a Cairo e in Valbormida per la morte del ragioniere Giorgio Garra, politico e consulente del lavoro

Cairo Montenotte. Lutto a Cairo e in Valbormida per la morte di una figura di spicco nel mondo economico e politico. All’età di 82 anni si è spento all’ospedale di Savona, dopo un periodo di malattia, il ragioniere Giorgio Garra, noto commercialista e consulente del lavoro che per decenni ha condotto lo studio di via Colla, oggi è diretto dalle figlie, Alessandra, vice sindaco di Millesimo, e Caterina, assessore del Comune di Cairo.

Carcarese di nascita, è sempre stato una persona stimata e benvoluta per la sua disponibilità umana e professionale. Di lui tutti ricordano l’amicizia profonda che lo legava all’ex sindaco Osvaldo Chebello, con il quale ha condiviso anni di attività amministrativa in quota centrodestra nelle vesti di assessore, suo vice, e, dopo la sua morte, è stato anche consigliere tra i banchi della minoranza. Quando morì Chebello, nell’ottobre del 2006, in molti videro in lui il naturale successore, ma visti i suoi impegni professionali Garra fece un passo indietro.

Fu anche assessore provinciale nella giunta guidata dall’allora presidente Angelo Vaccarezza. Oltre alle figlie, lascia i nipoti, i fratelli e tutti gli amici che lo hanno sempre sostenuto.

La salma giungerà nella cappella di San Rocco, a Cairo, nella tarda mattinata di domani, 20 febbraio, e alle 18.30 verrà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo dove sabato 21 alle 15 saranno celebrati i funerali.