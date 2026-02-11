Loano si accende di colori, musica e fantasia con CarnevaLöa 2026

Loano è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per il CarnevaLöa 2026, uno degli appuntamenti più amati e attesi del territorio, organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a cultura, turismo e sport del Comune di Loano.

Il grande spettacolo prende il via domenica 15 febbraio, quando alle ore 15 il lungomare si animerà con la prima, imperdibile sfilata dei carri allegorici. Vere e proprie opere d’arte in movimento, realizzate dagli artigiani della Vecchia Loano che sfileranno partendo da piazza Mazzini per percorrere il corso Roma con tre spettacolari e coreografie, una delle quali davanti al palco della giuria tecnica, fino a raggiungere piazza Cadorna, per poi far ritorno in piazza Mazzini.

La sfilata contempla i carri dei borghi di Loano e quelli provenienti dai comuni rivieraschi e dell’entroterra, regalando al pubblico un’esplosione di creatività, musica e divertimento per tutte le età. Fin dal mattino, l’atmosfera di festa sarà arricchita dalle bancarelle del mercatino artigianale e dei dolciumi, presenti sul lungomare dalle 10 alle 19.

La magia del CarnevaLöa continuerà domenica 22 febbraio con la seconda grande sfilata dei carri allegorici, sempre alle ore 15 su corso Roma e con gli amati mercatini sul Lungomare, per un’altra giornata di festa che coinvolgerà l’intera città.

Protagonisti assoluti delle due sfilate saranno dieci carri in concorso e tre carri di rappresentanza. In gara sfileranno: Bardi Minecraft (I fiöi de Bardenèi – Bardineto); Donkey Kong (Rusca Bacan – Toirano); Sister Act (Borghetto Santo Spirito); Darwin, ritorno alle origini (I randagi della Valmaremola – Tovo San Giacomo); La Carrozza di Cinderella (Prigliani); Jurassic Park (Roba da matti via Dante); Mary Poppins (Nuovo borgo di dentro); C’era una volta l’Africa (Meceti); Matetti nello spazio (Matétti Burdeluzi); Oceania (Gazzi Superiori No Stop).

Grande attesa anche per i carri di rappresentanza, tra cui spicca il nuovo carro speciale della Regione Liguria, “Liguri nel Mondo: un popolo di navigatori”. Un suggestivo viaggio sulle rotte della storia, con una caravella che ospita quattro figure simboliche: Cristoforo Colombo, Andrea Doria, Goffredo Mameli e Sandro Pertini, protagonisti di un emozionante omaggio all’ingegno, al coraggio e all’identità ligure. A completare la parata ci saranno il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi, sempre a cura dell’associazione Vecchia Loano, e la storica Beccian Car, la caratteristica macchina a rigadera, simbolo di Beciancin.

Come da tradizione, le sfilate saranno animate anche dalla competizione: il Palio dei Borghi, dedicato ai carri dei borghi di Loano, e il Palio dei Comuni, riservato ai carri ospiti. Confermato inoltre il contest con giuria popolare, che coinvolgerà tutti e dieci i carri in concorso e permetterà al pubblico di votare online il proprio preferito.

La giuria tecnica assegnerà i riconoscimenti per il miglior impatto emotivo, i movimenti del carro più coinvolgenti e la coreografia più spettacolare. I carri vincitori saranno proclamati in piazza Mazzini al termine della sfilata di domenica 22 febbraio, con l’assegnazione dei premi del Palio dei Borghi, del Palio dei Comuni e della Votazione Social.

CarnevaLöa 2026 vi aspetta per due domeniche di festa, emozioni e puro divertimento sul mare di Loano.