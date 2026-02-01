Loano, sgomberato bivacco abusivo alla chiesa delle Rolandette

Loano. Nella giornata di ieri, presso la chiesa delle Rolandette di Loano, è stato effettuato lo sgombero di un bivacco abusivo.

Come sottolinea il sindaco Luca Lettieri, l’intervento è stato possibile “grazie al lavoro di squadra di polizia locale e carabinieri di Loano, coordinati dal comandante Gianluigi Soro e dal luogotenente maresciallo Gennaro Vasquez, e degli operatori di SAT Servizi, che ringrazio per la professionalità e la disponibilità”.

“Il presidio costante del territorio e il rispetto delle regole sono elementi fondamentali per garantire sicurezza, decoro e vivibilità degli spazi pubblici”.

Il sindaco sottolinea che “le segnalazioni dei cittadini sono uno strumento prezioso: aiutano l’amministrazione e le forze impegnate sul campo a intervenire in modo tempestivo e mirato. Collaborare significa prendersi cura, insieme, della nostra città”.