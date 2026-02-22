Loano, due auto tra le sbarre del passaggio a livello: disagi al trasporto ferroviario

Loano. Disagi al trasporto ferroviario nel primo pomeriggio di oggi sulla linea Ventimiglia-Savona per due auto rimaste intrappolate all’interno delle sbarre del passaggio a livello.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 14 e 40, al passaggio a livello di via Stella a Loano: il secondo nel giro di circa mezz’ora, questa volta al passaggio a livello tra Loano e Pietra Ligure.

In entrambi i casi, la presenza delle vetture ha fatto scattare la procedura di sicurezza, con l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità in breve tempo. Secondo quanto appreso, lo stop ha causato ritardi di circa 20-30 minuti per i treni in transito.

Per i due episodi sono intervenuti gli agenti della polizia locale: per i due conducenti scatterano le relative sanzioni in relazione alla violazione del codice della strada.