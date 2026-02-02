Loano, commercianti e residenti dell’Aurelia di ponente: “Senza rete fissa da oltre un mese”. FiberCop: “Guasto risolto entro il 3 febbraio”

Loano. Telefoni isolati e rete fissa “muta” da oltre un mese. Succede a Loano, nella zona della via Aurelia di ponente (all’altezza del civico 183 e dell’area intorno ad esso, volendo dare una collocazione geografica precisa il più possibile).

Come spiegato a IVG da alcuni commercianti e titolari di attività commerciali nonché da alcuni residenti della zona, da ormai alcune settimane la linea di telefonia fissa risulta non funzionante. Ciò, ovviamente, sta creando loro serie difficoltà nello svolgimento del lavoro quotidiano e, ovviamente, nella fruizione dei servizi Internet e telefonici.

Non appena hanno riscontrato i primi disagi, quanti vivono e lavorano nell’area si sono rivolti al 119, cioè il numero del servizio clienti di Tim, segnalando il guasto e chiedendo tempi certi rispetto al ripristino dell’infrastruttura, ma finora senza troppa fortuna.

Interpellata in merito dalla nostra redazione, FiberCop, la società che gestisce l’infrastruttura di rete fissa, spiega che il disservizio è stato determinato dal maltempo e dall’abbondante pioggia delle ultime settimane, che ha danneggiato i cavi sotterranei.

La società precisa che i lavori di ripristino sono già in corso e, salvo imprevisti legati alle condizioni climatiche, il problema dovrebbe essere risolto entro martedì 3 febbraio.