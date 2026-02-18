  • News24
Esposizione

Loano, Angelo Vaccarezza visita la mostra “II Coraggio di Scegliere, il Dovere di Ricordare” all’istituto Falcone

Un percorso intenso e profondo, organizzato in occasione delle ricorrenze legate al Giorno della Memoria

Loano. Questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha visitato la mostra “II Coraggio di Scegliere, il Dovere di Ricordare”, un percorso intenso e profondo, organizzato in occasione delle ricorrenze legate al Giorno della Memoria dagli studenti delle classi 5A Tur, 5F Tur, 5A Cat/Fraf, 2A Tur e 1A LSA dell’istituto Falcone di Loano.

“I ragazzi, coordinati dalle professoresse Carmela Lo Giudice e Mara Marisaldi hanno realizzato un percorso che definire ‘esposizione’ è riduttivo – ha detto l’esponente di Forza Italia – Gli allievi hanno esaminato quattro opere di quattro autori (tre storie vere ed un romanzo) legate ai temi della Shoah e della resistenza morale: ‘La Rosa Bianca’ di Inge Scholl, ‘Il pane perduto’ di Edith Bruck, ‘Diario 1941-1943’ di Etty Hillesum, ‘L’amico ritrovato’ di Fred Ullman. Ogni opera è un viaggio attraverso il dolore, la sofferenza dell’animo umano, ma anche di speranza e amore”.

“Gli studenti hanno poi realizzato tavoli espositivi e pannelli biografici dove guidano compagni e visitatori attraverso gli oggetti simbolo legati a ogni opera. Ringrazio di cuore il dirigente scolastico Mosè Laurenzano per l’invito e le professoresse Lo Giudice e Marisaldi per questo magnifico lavoro”.

