Lo Sharin Judo qualifica tre atleti alle finali dei campionati italiani

Arenzano. Giornata di qualifiche per lo Sharin Judo, che nella mattinata di sabato, al PalaDuferco di Arenzano, riesce a raccogliere ben tre pass per le finali dei campionati italiani di judo.

Primo posto per Simone Minuto nella categoria Junior 73 kg, che domina arrivando sulla vetta del podio “a suon di ippon” (l’ippon nel judo corrisponde al ko della boxe; proiezione netta che chiude l’incontro).

Altro gradino alto del podio per Alessio Ferraro che nella categoria Junior 60 kg vince tutti gli incontri prima del tempo massimo.

Ultimo qualificato della giornata, Luca Ghigo nella categoria Cadetti 60 kg; anche lui primo con un filotto di combattimenti, vinti nettamente prima del termine massimo.

A questi si sommano le qualificazioni di Federico Cerullo, Elia Vitale e Davide Crevani, già qualificati di diritto grazie ai risultati agonistici dell’anno passato.

Restano ad un passo dalle qualificazioni Sofia Trecarichi, terza di categoria, autrice comunque di una bellissima gara, ed Andrea Bazzano, che incappa in una giornata non brillante complice anche un infortunio al ginocchio.

Nel pomeriggio c’è stata l’occasione per testare i piccoli judoka delle classi pre agonistiche; categorie nelle quali lo Sharin Judo punta molto. I “colleghi” più giovani non hanno deluso le aspettative e hanno regalato alla società savonese un pomeriggio ricco di medaglie e competitività pari a quella dei loro compagni più grandi.

“Una giornata che segna lo Sharin Judo come punto di riferimento savonese del judo. Siamo molto soddisfatti – dice il tecnico Mirco Mirengo – perché vediamo una crescita costante dei nostri atleti, competitivi in tutte le categorie. Una prova d’insieme che ci ripaga di tante ore passate sul tatami e che ci riempie di energia”.