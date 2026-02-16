Lite mentre lavorano, muratore dà un pugno in faccia all’addetto alle pulizie: 60enne in ospedale

Albisola Superiore. Una lite durante il lavoro degenera in una aggressione, con un uomo di 61 anni che finisce in ospedale. E’ successo questa mattina intorno alle 8.30 ad Albisola Superiore, all’interno di un palazzo di via dei Conradi in cui sono in corso alcuni lavori.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, sarebbe scoppiata una discussione tra un muratore di 43 anni e un addetto di una ditta di pulizie di 61 anni. Il diverbio tra i due uomini, entrambi italiani e liguri, sarebbe sarebbe rapidamente degenerato fino a quando il muratore avrebbe colpito l’addetto alle pulizie con due pugni, uno al corpo e l’altro al volto.

L’uomo colpito è stato subito soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.