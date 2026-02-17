Lite di gelosia ad Albisola, 56enne preso a bastonate dal rivale

Albisola Superiore. Movimentato episodio nel primo pomeriggio di oggi ad Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso, in via della Pace, si è verificato un litigio per motivi di gelosia legati ad una donna. Dalle parole e dal violento diverbio, ad un certo uno dei contendenti, di nazionalità straniera, ha colpito il rivale con delle bastonate: l’uomo ferito è un 56enne italiano.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di una ambulanza della Croce Bianca savonese e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 56enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni per le lesioni riportate dai colpi di bastone.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità dell’aggressione.