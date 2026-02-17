  • News24
Episodio violento

Lite di gelosia ad Albisola, 56enne preso a bastonate dal rivale

E' successo nel primo pomeriggio in via della Pace

carabinieri auto generica

Albisola Superiore. Movimentato episodio nel primo pomeriggio di oggi ad Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso, in via della Pace, si è verificato un litigio per motivi di gelosia legati ad una donna. Dalle parole e dal violento diverbio, ad un certo uno dei contendenti, di nazionalità straniera, ha colpito il rivale con delle bastonate: l’uomo ferito è un 56enne italiano.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di una ambulanza della Croce Bianca savonese e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 56enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni per le lesioni riportate dai colpi di bastone.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità dell’aggressione.

