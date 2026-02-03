Liste d’attesa, Giordano (M5S): “I numeri di Nicolò raccontano una sanità che i cittadini non vivono”

Liguria. “Ennesima non risposta a una nostra interrogazione sulle liste d’attesa con cui chiedevamo quali azioni strutturali la giunta intenda adottare per superare definitivamente l’emergenza dei tempi che mettono a rischio la salute dei liguri, riducendo il ricorso a soluzioni straordinarie e temporanee. A sentire Nicolò, verrebbe da pensare che le soluzioni non siano più necessarie, visto che anche oggi il titolare della sanità ha snocciolato numeri surreali. I dati illustrati in aula non trovano corrispondenza con la realtà vissuta ogni giorno dai cittadini liguri. Perché purtroppo il mondo reale (in Liguria e non solo) è fatto di persone che non riescono a prenotare, di altre che aspettano mesi e, alla fine, di chi rinuncia direttamente alle cure. E questa rinuncia non compare nei dati celebrati dalla giunta”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano commentando la risposta dell’assessore all’interrogazione sulle criticità persistenti nelle liste d’attesa e lamentando “un lungo elenco di numeri non veritieri, visto che continuiamo a ricevere segnalazioni disastrose per svariate visite specialistiche”.

Giordano ha chiesto alla giunta di superare l’emergenza delle liste di attesa, riducendo il ricorso a soluzioni straordinarie e temporanee. Il consigliere ha denunciato che continuano a pervenire segnalazioni da cittadini e operatori sanitari su ritardi nell’accesso a visite specialistiche ed esami diagnostici e che persistono disomogeneità territoriali sia nei tempi di attesa sia nella gestione delle prenotazioni.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha fatto un bilancio sulla situazione rilevando che il trend è in miglioramento: quando è iniziata la legislatura 60 persone su 100 aspettavano più di 10 giorni una visita in classe di priorità B (entro 10 giorni) mentre attualmente solo il 10% dei pazienti attende più del previsto e che la stessa percentuale è stata raggiunta per le classi di priorità D. Nicolò ha ricordato, inoltre, l’assunzione di numerosi medici, ad esempio per la radiologia in Asl2, l’implementazione della chirurgia robotica nella Asl5,

“Ormai il punto politico è chiaro – continua Giordano – Se per visite ed esami i tempi restano incompatibili con i bisogni di salute, il sistema spinge i cittadini verso due strade inaccettabili: pagare il privato oppure non curarsi. Questo è un fallimento del servizio pubblico e una violazione del diritto alla salute: serve una più attenta lettura della realtà”.

“La risposta – conclude il capogruppo – è stata dunque del tutto insoddisfacente e mi costringe a chiedere nuovamente: quali interventi strutturali intende introdurre la giunta su personale, organizzazione e trasparenza dei tempi reali per singola prestazione e per singola ASL? Finché si procede con soluzioni straordinarie e operazioni d’immagine, le liste d’attesa resteranno un problema reale e quotidiano per chi vive in Liguria. E le cittadine e cittadini saranno inoltre abbandonati nella importante prevenzione, priorità del sistema sanitario”.