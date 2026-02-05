L’ingauna Giada Gastaldi esordisce nella Prima Squadra femminile della Sampdoria

Una notizia ingauna nella partita tra Vado e Sampdoria disputata lo scorso weekend. Giada Gastaldi, calciatrice proveniente da Albenga, ha fatto il suo esordio nella Prima Squadra femminile blucerchiata. Classe 2010, ha svolto gran parte percorso giovanile in bianconero e poi è entrata all’interno del mondo Samp.

Un traguardo festeggiato anche dall’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno:

In una domenica calcistica che ha segnato due sconfitte di misura (0-1 la maschile ed 1-2 la femminile) sicuramente poco fortunate (4 traverse), oltre alla grande prestazione ed un pubblico caloroso e numeroso, c’è stata sicuramente una notizia di cui andar fieri!

L’ingauna Giada Gastaldi ha (..già!) fatto il suo esordio in “prima squadra” dell’U.C. Sampdoria nella partita vinta 0-4 contro il Vado, in Eccellenza!

16 anni e 21 giorni (è nata il 9 gennaio 2010), Giadina ha sempre militato nelle giovanili dell’Albenga fino al suo approdo nei blucerchiati. Un piccolo, ma nuovo grande traguardo per una ragazza che sin da piccolissima ha un’innata passione per il calcio, grinta da vendere ed un mancino potente e preciso!

Ti auguriamo il meglio Giada, te lo meriti, magari seguendo le orme di un altro “orgoglio ingauno” come la tua e nostra amica Siria Mailia, anche lei cresciuta finché ha potuto nel settore giovanile dell’Albenga e passata alla Sampdoria (dove, giovanissima, ha esordito in Serie A). Oggi Siria è quasi pronta per tornare presto in campo dopo un lunghissimo infortunio, che però non le ha impedito di rimanere una calciatrice della Fiorentina con un contratto sino al 2027, ne approfittiamo per augurarle una pronta guarigione.

Giada e Siria, continuate così!

Orgoglio d’Albenga e dell’Albenga!