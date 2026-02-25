L’impatto ambientale, le alternative progettuali e un sopralluogo nelle aree interessate: a Borghetto l’incontro “Ferrovia a Monte?”

Borghetto Santo Spirito. “Ferrovia a monte?”. È questo il titolo dell’assemblea pubblica promossa da Assoutenti Savona per discutere del progetto di spostamento della linea ferroviaria nell’entroterra e delle possibili ricadute sul territorio. L’incontro, aperto alla cittadinanza e in particolare ai borghettini, si terrà sabato 28 febbraio alle 15 ai Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito.

Relatore sarà Gianni Taboga, presidente onorario di Assoutenti, mentre interverrà come ospite Benedetta Scudieri, eurodeputata. Al centro del confronto ci saranno l’analisi della fermata Loano-Borghetto-Ceriale, l’impatto ambientale del nuovo tracciato e le possibili alternative progettuali.

Tra i temi annunciati anche un approfondimento con sopralluogo nell’area interessata dal nuovo tracciato ferroviario, con l’obiettivo di fornire ai cittadini elementi concreti per comprendere le trasformazioni previste e le conseguenze sul tessuto urbano e ambientale.

L’incontro fa seguito all’altro incontro pubblico tenutosi a fine gennaio all’Auditorium San Carlo di Albenga e che ha messo al centro della discussione le criticità dell’opera, soprattutto rispetto alla tutela del territorio e alle esigenze di abitanti ed attività delle aree interessate dal manufatto.