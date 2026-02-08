L’ex sindaco di Stella Martina Lombardi nuovo presidente dell’associazione Sandro Pertini

Savona. La sezione Aned di Savona e della Provincia “esprime le più sentite felicitazioni” per l’elezione di Marina Lombardi ex sindaco di Stella a presidente dell’associazione “Sandro Pertini”, che si sono svolte ieri (7 febbraio).

L’Aned di Savona che era presente all’assemblea degli iscritti nel suo intervento di saluto, ha ricordato “l’indimenticabile ‘figura’ di Elisabetta Favetta storica presidente scomparsa a dicembre” ed

Inoltre, Aned Savona si è detta “pronta a collaborare con il nuovo consiglio direttivo dell’associazione, per portare avanti il lavoro svolto dalla compianta Presidente Favetta, e per mantenere vivo il ricordo di Sandro e Eugenio Pertini”.