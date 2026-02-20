L’Ecosagra delle melanzane ripiene di Gorra è ancora “Evento autentico ligure”

Finale Ligure. Anche quest’anno la Regione Liguria ha assegnato ufficialmente l’attestato di “Evento autentico ligure” alla Ecosagra delle melanzane ripiene, una realtà che nel 2025 ha celebrato con successo il traguardo della sua 56^ edizione. A testimonianza di questo straordinario risultato, l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha consegnato l’attestato “dorato” al Presidente della Pro Loco di Gorra Olle A.P.S.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui la storica sagra viene inserita tra gli eventi più significativi del panorama regionale. Questo riconoscimento rappresenta una gratificazione fondamentale per tutti i volontari della Pro Loco, i quali, oltre a proporre piatti prelibati e vini del territorio, si impegnano ogni anno nell’offrire serate di grande intrattenimento musicale per tutte le età.

L’alto livello qualitativo raggiunto è il frutto di un costante lavoro di miglioramento: ogni stagione il Direttivo della Pro Loco investe nel potenziamento delle strutture e dell’organizzazione. Questo nuovo attestato da parte della Regione Liguria conferma il valore di una manifestazione capace di coniugare tradizione gastronomica, ospitalità e attenzione all’ambiente, consolidandosi come una delle eccellenze indiscusse della provincia.