L’eccellenza per la sesta asta di Stelle nello Sport: dalla 4×100 oro a Tokyo a Finn e i fratelli Porro

La sesta sessione dell’asta di Stelle nello Sport sarà, ancora una volta, all’insegna dell’eccellenza. Sino alle 22 del prossimo lunedì 2 marzo, infatti, sarà possibile aggiudicarsi cimeli di valore assoluti legati allo sport azzurro.

Le Fiamme Gialle sostengono la Fondazione Gigi Ghirotti ETS, destinataria dei proventi benefici, con il testimone Mondotrack WS dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 autografato dai componenti della staffetta 4×100 vincitori della medaglia d’oro: Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta. Dalla Federazione Italiana Rugby arriva la polo di rappresentanza autografata dai giocatori al termine del match delle World Autumn Series giocato a Genova tra Italia-Cile.

La famiglia Porro, dinastia pallavolistica di pregiato livello, gioca una partita fantastica. Da un lato Paolo con la divisa di Piacenza e dall’altro Luca con quella di Modena: due genovesi pronti a scendere in campo per una causa speciale. Fari puntati, in questa sessione dell’Asta, anche su Lorenzo Mark Finn, campione mondiale Junior e Under 23 di ciclismo su strada. La Liguria sportiva esprime un’altra stella per la Ghirotti: il nuotatore Alberto Razzetti in forza a My Sport e Fiamme Gialle.

Dal Calcio, ancora Liguria tra A e B: dalle maglie di Patrizio Masini (Genoa), Simone Giordano (Sampdoria) e Francesco Cassata (Spezia) al pallone autografato dai giocatori della Virtus Entella

ECCO TUTTI I CIMELI DEI CAMPIONI ALL’ASTA PER SOSTENERE LA GHIROTTI

Testimone Mondotrack WS | Tokyo 2020 | Autografato dai campioni olimpici 4×100

Polo rappresentanza Nazionale italiana di Rugby – Autografata dai giocatori

Canotta store Luca Porro Pallavolo Modena – Autografata

Canotta store Paolo Porro Pallavolo Piacenza – Autografata

Body Ciclismo indossato Lorenzo Finn

Maglia Nazionale nuoto – Autografata da Alberto Razzetti

Pallone gara Serie B – Autografato dai giocatori della Virtus Entella

Maglia Masini Genoa – Autografata

Maglia Giordano Sampdoria – Autografata

Maglia Cassata Spezia – Autografata